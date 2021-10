Pokémon: chi è l'allenatore più forte di tutti i tempi?

Le avventure di Pokémon si rinnovano da diversi anni. Ash Ketchum, protagonista e giovane allenatore, ha iniziato il suo lungo percorso a Kanto sviluppando una forte rivalità con Gary, diventato poi un ricercatore in materia pokémon, e poi incrociando tanti altri allenatori, alcuni dei quali molto più esperti di lui.

Abbiamo visto Camilla di Sinnoh in azione, i tanti aspiranti campioni delle leghe pokémon come Harrison, Alan e Tobias, i capipalestra e anche chi l'ha accompagnato durante i viaggi come Iris. Ma tra tutti quelli incrociati, qual è l'allenatore più forte di Pokémon?

Sicuramente proprio Alan e Tobias potrebbero classificarsi nei posti più alti di un eventuale classifica degli allenatori dell'anime, ma c'è chi potrebbe avere più capacità di loro. Oltre la suddetta Camilla, anche Lance e Dandel hanno un potenziale offensivo eccezionale. Questi tre potrebbero giocarsi tranquillamente il podio del più forte ma, considerata la battaglia che si è tenuta di recente, il più forte sembra essere proprio l'ultimo menzionato.

Vincitore della lega pokémon di Galar senza sconfitte, vincitore di tanti altri premi oltre il World Coronation Series dove, in una sfida eccezionale, ha sconfitto proprio Lance e i suoi draghi, sembra essere Dandel l'allenatore più forte mai apparso in Pokémon. Ash ora deve sfidare Dandel, ma non sul classico campo di battaglia.