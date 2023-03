Pokémon: chi è la madre di Jessie, ex membro del Team Rocket in missione per Mew

Il Team Rocket dice addio all'anime di Pokémon, chiudendo definitivamente un'era. Il gruppo di criminali però è composto da tanti membri, e chissà se tornerà anche nella prossima serie dell'anime, che vedrà come protagonisti Liko e Roy. Forse, davanti ai due ragazzini, ci sarà un nuovo trio del Team Rocket.

Intanto però analizziamo una delle figure più misteriose del franchise animato e che viene menzionato pochissime volte, nonostante la sua importanza per il team: la madre di Jessie. Come noto, Jessie si unì al Team Rocket tanti anni prima, ma non a causa della madre, che sparì in tenera età. Vediamo chi è la madre di Jessie con quel poco di storia conosciuta ufficialmente.

La madre di Jessie si chiama Miyamoto e, a livello di estetica, è davvero molto simile alla figlia, con dei lunghi capelli viola acconciati solo in maniera leggermente diversa e un colore degli occhi identico. Miyamoto era uno dei pezzi grossi del Team Rocket, al servizio di Madame Boss, la madre di Giovanni, attuale leader del gruppo. Per loro ha portato a termine molte missioni guadagnandosi il rango A nel team, ma soprattutto è la persona che ottenne evidenze tangibili dell'esistenza di Mew, il pokémon leggendario che si diceva avesse dentro di sé il DNA di tutti i pokémon esistenti.

Quando le fu affidata la missione di andare a catturare Mew per conto di Madame Boss, tuttavia, di Miyamoto si persero le tracce. La sua partenza lasciò una piccola Jessie a casa da sola, ma durante la ricerca sulle Ande del Sud America Miyamoto scomparve, proprio dopo aver incontrato Mew ma senza riuscire a convincerlo a lasciarsi catturare. Da allora, è ritenuta scomparsa se non anche morta, ma potrebbe essere ancora alla ricerca del pokémon leggendario anche dopo così tanti anni senza contattare nessuno.