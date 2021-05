Pokémon: chi è stata la migliore compagna di viaggio di Ash? La Top 10 dei fan giapponesi

Il sito web giapponese NetLab ha recentemente indetto un interessante sondaggio per eleggere la migliore compagna di viaggio di Ash Ketchum, tra tutte quelle comparse nella serie anime nell'arco degli ultimi 24 anni. Sorprendentemente la corona non si è posata sulla testa di Misty, che ha chiuso al terzo posto con il 15% dei voti.

In basso potete dare un'occhiata alla Top 10 con tanto di percentuale. Nel caso in cui non aveste bene in mente il volto delle ragazze, potete cliccare sul link reperibile in calce per dare un'occhiata ai risultati sul sito ufficiale di NetLab.

Top 10 migliori compagne di viaggio di Ash Ketchum

Serena (Pokémon XY) - 26,2% dei voti Dawn (Pokémon Diamante e Perla) - 25,7% Misty (Pokémon) - 15% Lillie (Pokémon: Sole e Luna) - 11,1% May (Pokémon: Advanced) - 7,1% Chloe (Pokémon: Esplorazioni) - 5,6% Lana (Pokémon: Sole e Luna) - 3,7% Iris (Pokémon: Nero e Bianco) - 3,1% Mallow (Pokémon: Sole e Luna) - 1,8% Bonnie (Pokémon: Nero e Bianco) - 0,7%

Come potete vedere la classifica premia la carismatica Serena, compagnia di viaggio di Ash nella regione di Kalos e personaggio molto apprezzato anche in occidente. Purtroppo l'allenatrice non è più tornata in scena dopo aver lasciato il gruppo in "Alla prossima!", l'episodio 139 di Pokémon XY, ma considerando la struttura di Pokémon Esplorazioni, è possibile che torni nel prossimo futuro.

E voi cosa ne pensate? Per chi avreste votato? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto vi ricordiamo che presto avrete l'occasione di vedere altri volti noti in Pokémon Esplorazioni, visto che già nel prossimo episodio è stato confermato il ritorno di uno storico rivale di Ash.