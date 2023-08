Pokémon: Verso la Cima, arrivano i primi due episodi in italiano!

Sono arrivati recentemente nuove notizie circa due nuove serie Pokémon totalmente inedite. Una di queste, intitolata Pokémon: Verso la Cima, è l'anime basato sul gioco di carte collezionabili. La mini web-serie, sulla falsariga di Yu-Gi-Oh!, ha fatto il suo debutto sul canale YouTube ufficiale.

Pokemon ha dato il via a una breve serie animata speciale per aiutare a celebrare il gioco di carte collezionabili Pokemon, ei primi due episodi di questa serie speciale sono ora pronti alla visione!

Il primo episodio è stato pubblicato qualche giorno fa su Youtube attraverso Il Canale Pokemon Italiano Ufficiale , mentre il secondo episodio è arrivato ieri, entrambi disponibili in lingua italiana. Per chi se li fosse persi, è possibile guardare da vicino entrambe le puntate della miniserie in questo articolo.

Per celebrare i Campionati Mondiali di Pokemon 2023 all'inizio di questo mese, Pokemon ha lanciato una nuova serie animata speciale che segue una giovane ragazza di nome Ana che inizia il famoso gioco e inizia a scalare i ranghi dei vari tornei e giocatori intorno a lei .

Annunciato originariamente durante uno speciale Pokemon Presents all'inizio di questa estate, la serie è stata piacevolmente acclamata dal pubblico per la sua originalità. Dopotutto, non si era mai vista una mini-serie Pokemon basata sul suo gioco di carte collezionabili , nonostante la grandissima popolarità.

Al momento non si sa da quante puntate sarà composta questa piccola serie, tuttavia lo stile di disegno originale e distante da quello classico Pokemon ei temi principali trattati hanno già fatto innamorare il pubblico di tutto il mondo.

Presto debutterà anche la serie Pokemon: Venti di Paldea , la nuova opera animata in collaborazione con lo studio WIT, la casa di produzione di Attack On Titan e Spy x Family.