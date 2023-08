Pokémon: Verso la cima, debutta la nuova serie anime sul gioco di carte collezionabili

L'ultimo Pokémon Presents è stato ricco di novità e non solo per quanto riguarda il lato videoludico della saga. Oltre alle espansioni di Pokémon Scarlatto e Violetto e al nuovo Detective Pikachu, sono arrivati importanti annunci per quanto riguarda il franchise anime. Uno dei nuovi progetti di The Pokémon Company ha già fatto il suo debutto!

Al Pokémon Presents è stato annunciato il web anime Pokémon: Venti di Paldea, una nuova serie originale che seguirà le vicende di alcuni studenti impegnati in un difficile percorso di studi all'Accademia Pokémon della Regione di Paldea. Questa serie Pokémon sarà animata dall'ex studio d'animazione di Attack on Titan, ma non è l'unico progetto animato in arrivo.

Pokémon: Verso la Cima è l'anime sul gioco di carte collezionabili annunciato da TPC durante l'ultimo Presents. La mini web-serie, sulla falsariga di Yu-Gi-Oh!, ha già fatto il suo debutto sul canale YouTube ufficiale Pokémon italiano.

Il primo episodio, con doppiaggio in lingua italiana, racconta la storia della piccola Ava, una bambina che si trasferisce assieme ai suoi genitori in una nuova città. Dopo un disastroso primo giorno di scuola, sarà grazie alla fantasia e al gioco di carte collezionabili Pokémon che riuscirà a legare con i nuovi compagni e a entrare nel club Pokémon.