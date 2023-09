Pokemon: Verso la Cima, è disponibile l'ultimo episodio della serie sul TCG

Pokemon: Verso la Cima ha messo in risalto il Gioco di Carte Collezionabili Pokemon con una nuova serie animata speciale e ora è giunta al termine con l'uscita del suo quarto e ultimo episodio!

Mentre la nuova serie anime di Pokemon si prepara a essere lanciata in tutto il mondo nel prossimo futuro, il franchise si sta espandendo con ogni sorta di altri nuovi progetti animati che esplorano altri lati del suo universo. Con il gioco di carte collezionabili ora più popolare che mai, è stato emozionante vedere una nuova breve serie animata.

Pokemon: Verso la Cima ha presentato ai fan una giovane ragazza di nome Ava, che entra nel gioco di carte collezionabili Pokemon come un modo per fare nuove amicizie dopo che la sua famiglia si è trasferita. Nel corso degli episodi ha affrontato sfide sempre più difficili e l'episodio precedente l'ha vista subire la sua più grande sconfitta emotiva.

La serie mostra quanto possa essere entusiasmante il gioco di carte Pokemon e quanto questa possa essere un modo per espandere le proprie amicizie e affrontare ogni giorno sempre sfide più difficili. Inoltre, questa serie Pokemon somiglia tantissimo a Yu-Gi-Oh!

L'episodio 4 di Pokemon: Path to the Peak, il titolo con cui viene offerta questa breve stagione all'estero, si intitola "Campionati Mondiali" e questo episodio della web serie viene anticipato come tale: "Scoraggiata e abbattuta, Ava lotta per ritrovare la motivazione e il desiderio di competere con l’aiuto della famiglia e degli amici".

Il quarto episodio, che corrisponde anche all'ultima puntata di Pokemon: Verso la Cima, è disponibile anche in lingua italiana ed è visualizzabile all'interno dell'articolo. I precedenti episodi di Pokemon: Verso la cima hanno affrontato delle tematiche interessanti e vanno assolutamente recuperati.