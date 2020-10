Pokémon: quali sono i cinque attacchi più forti mostrati finora?

Il mondo di Pokémon è enorme e variegato. Ogni regione ha le sue creature, condividendone di tanto in tanto alcune con altre parti del pianeta. E ogni Pokémon ha la sua natura, le sue abilità e le sue mosse da combattimento. Queste sono ormai un migliaio e vengono utilizzate anche nell'anime anche se con qualche piccola variante.

Ma tra tutte queste mosse, qual è la più forte? Proviamo a creare una top 5 delle mosse più forti di Pokémon.

Al quinto posto c'è Ondaboato. Una tecnica che, come si deduce dal nome, si basa sul suono e quindi anche sull'udito. È utilizzabile da pochissimi pokémon e molti di questi hanno a che fare col suono. La tecnica è talmente forte che colpisce chiunque in un certo raggio, senza distinguere tra amici e nemici.

Al quarto posto c'è la mossa del leggendario Rayquaza. Colui che riesce a calmare bestie feroci e potentissime come Groudon e Kyogre ha una tecnica unica di tipo volante: Ascesa del Drago. Un ammontare di danni eccezionale che mostra la potenza dei cieli.

Sul terzo gradino del podio troviamo invece una tecnica d'acqua ma con effetti particolari. Introdotta in quinta generazione c'è Idrovampata. Pur essendo un "semplice" getto d'acqua come tanti altri, ha alcune caratteristiche che lo rendono diverso: innanzitutto è ottenibile da qualunque pokémon d'acqua più altri di varie tipologie come Emboar, inoltre ha un'alta percentuale di possibilità di ustionare l'avversario infliggendogli ulteriori danni.

Ritorniamo nell'ambito dei leggendari con una mossa esclusiva di Xerneas. Il pokémon di sesta generazione piazza al secondo posto Geocontrollo, una tecnica non offensiva ma che permette all'utilizzatore di ampliare enormemente le proprie statistiche. Perfetta per prepararsi in combinazione con un attacco devastante.

A beccarsi la medaglia d'oro c'è Esplosione, una mossa di tipo normale presente fin dalla primissima generazione. È una delle tecniche con l'impatto offensivo più devastante mai introdotto nel brand e ovviamente è famosa per portare danni sia al nemico che a se stessi.

Adesso che Ash e Go inizieranno l'arco di Scudo e Spada nell'anime di Pokémon, nell'anime vedremo anche nuove tecniche. E molte di queste potrebbero essere strabilianti, in particolare in mano ai futuri pokémon leggendari di Pokémon: Esplorazioni.