Pokémon Coco: il debutto del film è il peggiore del franchise negli ultimi anni

Il 23° film del franchise ha finalmente raggiunto le sale in Giappone proponendo una storia all'insegna del rapporto padre-figlio, ovvero quella tra il giovane Coco e il Pokémon Zarude. Tuttavia, l'esordio della pellicola sul grande schermo non ha riscosso i risultati dei suoi predecessori spezzando un record di oltre 5 anni.

Nonostante le ambizioni nel proporre una storia di formazione, ideale anche per la crescita di Ash come personaggio, Pokémon Coco ha esordito con risultati discreti ma lontani dai fasti degli ultimi lungometraggi legati al brand, non riuscendo nemmeno a superare Demon Slayer ormai in corsa da oltre due mesi.

Il portale nipponico Kogyotsushin ha così voluto paragonare i risultati della prima settimana con gli ultimi film della saga per valutare la differenza. Rispetto alla pellicola dello scorso anno, Pokémon - Mewtwo Strikes Back Evolution, il film ha incassato appena la metà, spezzando un trend di risultati estremamente positivi ininterrotto almeno dal 2017. Qualcuno ha immaginato che le cause di ciò siano attribuite alla pandemia globale, tuttavia, nello stesso periodo, anche Demon Slayer: Infinty Train è riuscito a conquistare il trono del box office giapponese.

E voi, invece, vi aspettavate un risultato del genere per il 23° film del franchise che ha finalmente riportato in auge il papà di Ash? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.