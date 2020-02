Pokémon: Coco, disponibile la sinossi ufficiale del 23° film del franchise

Pokémon: Coco, annunciato la prima volta con un trailer a sorpresa nei cinema nipponici, è il prossimo lungometraggio, il 23° per l'esattezza, legato al celebre franchise. In attesa di scoprire maggiori informazioni sulla pellicola diamo un'occhiata alla sinossi del film.

Atteso per il prossimo luglio 2020 in patria, senza alcuna attuale conferma in merito a un possibile approdo della pellicola anche nel nostro paese, Pokémon: Coco ha già avuto modo di far parlare di sé, grazie all'introduzione di Coco, il nuovo protagonista e il mitico pokémon Zarude. Nel frattempo, in rete, è trapelata la sinossi del film che vi riportiamo quanto segue:

"Coco è un giovane ragazzo cresciuto da un Pokémon. Questa estate è nato un nuovo legame tra un essere umano e un Pokémon. Una giungla molto distante dal villaggio più vicino, la Foresta di Okoya, è un paradiso per i Pokémon, veicolata da strettissime leggi che non permettono agli estranei di entrarci a proprio piacimento. Nella foresta vive un ragazzo di nome Coco, cresciuto dal mitico Pokémon Zarude. Coco, che crede di essere proprio come Ash e Pikachu, si fa i suoi primi "amici umani".

"Sono un pokémon o un essere umano?"

A seguito di una crisi improvvisa che ha investito la Foresta di Okoya, l'affetto tra un Pokémon e un umano, tra il padre e il figlio, verrà messo duramente alla prova".

