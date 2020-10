Pokémon Coco: il film debutta a Natale, un nuovo teaser mostra i protagonisti in azione

A pochi mesi dall'uscita di Pokémon Coco, il 23° film del franchise con protagonista il giovane Ash Ketchum e il suo nuovo compagno, il team di produzione ha deciso di mostrare un nuovo teaser trailer, regalando anche ai fan un piccolo assaggio di "Show Window", terzo dei sei brani originali facenti parte della colonna sonora del film.

La traccia, dalle sonorità molto pop, è stata scritta e composta da Taikuu Okazaki, che ne è anche l'interprete. Il compositore ha anche creato tutti gli altri brani pubblicati finora, ovvero "Fushigi na Fushigi na Ikimono" e "Okite no Uta". I fan possono registrare un video mentre danzano sulle note di uno dei pezzi in questione e, postandolo su Youtube, parteciperanno al nuovo contest indetto dall'azienda. Per il momento non sono stati rivelati i premi riservati ai vincitori.

Vi ricordiamo ancora una volta che Pokémon: Coco uscirà a Natale e che la sinossi recita quanto segue: "Una giungla molto distante dal centro abitato più vicino, la famigerata "Foresta di Okoya", è un paradiso per i Pokémon, in quanto veicolata da strettissime leggi che non permettono l'accesso agli estranei. Nella foresta vive un ragazzo di nome Coco, cresciuto dal mitico Pokémon Zarude. Il ragazzo, che crede di essere proprio come Ash e Pikachu, inizia a farsi così i suoi primi "amici umani". A seguito di una crisi improvvisa che ha investito la Foresta di Okoya, tuttavia, l'affetto tra un Pokémon e un umano, tra padre e il figlio, verrà messo duramente alla prova".

E voi cosa ne pensate? State aspettando questo film? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui ve la foste persa, invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla splendida key visual di Pokémon: Coco pubblicata pochi mesi fa.