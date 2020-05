Pokémon Coco, il film rinviato in Giappone: quando uscirà?

I fan di Pokémon quest'anno potevano guardare la nuova serie animata che vede Ash e Go in giro per il mondo, gustandosi poi un altro lungometraggio, il ventitreesimo della saga. Pokémon Coco doveva arrivare a luglio, ma inevitabilmente in questi mesi i piani sono completamente cambiati a causa del Coronavirus.

Il sito ufficiale dei film di Pokémon ha annunciato nella notte italiana che Gekijōban Pocket Monster Koko, questo il titolo nipponico di Pokémon Coco, è stato posticipato a data da destinarsi per l'attuale diffusione del Coronavirus. TOHO in origine aveva in programma di pubblicare la pellicola il 10 luglio 2020. Per ora non è stata divulgata la nuova data di uscita, con la produzione che ha avvisato che le prevendite saranno disponibili non appena questa sarà decisa definitivamente.

Continuano quindi i rinvii per i fan dell'animazione. Oltre Pokémon: Coco sono stati tanti i film e gli anime rinviati tra aprile e maggio, con alcuni nomi rinviati anche al 2021. Pokémon: Coco aveva in programma di inserire un nuovo personaggio ma anche il nuovo pokémon leggendario Zarude, di ottava generazione. I fan saranno costretti ad attendere per scoprire quale sarà la prossima sfida di Ash Ketchum.