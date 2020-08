Pokémon Coco: Il Leggendario Zarude si mostra nella nuova Key Art

Inizialmente previsto per luglio 2020, il 23esimo film dedicato ai mostriciattoli portatili, Pokémon Coco , è stato ufficialmente rinviato a dicembre a causa del COVID-19, e per colmare questi mesi di attesa è stata pubblicata una nuova key art, raffigurante non solo il Pokémon Leggendario di turno ma anche un "personaggio" mai visto prima.

Il nuovo numero della rivista giapponese CoroCoro Comics ha mostrato l'illustrazione promozionale che trovate riportata in fondo alla pagina. Su uno sfondo non ben precisato troviamo naturalmente Ash, Pikachu al fianco di Coro e Zarude, ma quello che sorprende di più, oltre ai personaggi in basso a destra, è la presenza di un enorme mecha.

Dalle prime immagini mostrate, Pokémon Coco sembra donare quel senso nostalgico ai fan, richiamando più volte i temi trattati in Pokémon 4Ever, specialmente per quanto riguarda l'apparizione di Celebi, e per questo viene automatico pensare che un robot sia un ulteriore riferimento alla quarta pellicola del franchise.

Torna alla regia Tetsuo Yajima, che aveva già diretto i lavori di Pokémon - In ognuno di noi, mentre alla sceneggiatura troviamo Atsuhiro Tomioka, oltre allo stesso Yajima. In Giappone il film uscirà il giorno di Natale, mentre per quanto riguarda l'Italia non è stata ancora definita una data d'uscita.

Ricordiamo che nel film vedremo le forme finali degli starter di Galar, e vi lasciamo al primo trailer di Pokémon Coco.