Pokémon Coco: un importante e misterioso personaggio farà la sua apparizione?

Sin dal debutto del franchise ormai ben oltre vent'anni fa ci sono ancora alcune domande che, in prossimità del 2021, non hanno ancora una risposta. Pokémon Coco, la nuova pellicola legata alla saga dei Pocket Monsters, porterà alla ribalta un personaggio la cui identità è fonte di speculazione da tanti anni.

Stiamo parlando del papà di Ash, dell'uomo che ha deciso di abbandonare la moglie e il figlio ancora piccolo per riprendere il suo viaggio come allenatore. Un personaggio la cui identità è un vero e proprio mistero a causa dell'assenza del suo nome all'interno dell'albo degli allenatori a cui tutti devono iscriversi per partecipare alle competizioni ufficiali. Il regista dell'anime dei Pokémon aveva promesso, in occasione di una vecchia intervista, che egli sarebbe apparso quando lo staff avrebbe deciso di puntare sulla maturazione del protagonista.

Oricon ha avuto modo di assistere alla proiezione della pellicola in anteprima e, tramite un articolo, ha svelato un piccolo spoiler inerente al lungometraggio. Il nuovo film del franchise, infatti, è incentrato sul rapporto padre-figlio tra Coco e il Pokémon Zarude. Quale occasione migliore di questa per riportate all'attenzione degli spettatori la figura del padre di Ash. Il protagonista, dinnanzi allo sviluppo di questo rapporto, non potrà a fare a meno che pensare al proprio papà.

Non sappiamo dunque se durante il film assisteremo ad uno splendido flashback tra lui e il padre, magari nella speranza di poter almeno vedere il suo vero volto. E voi, invece, cosa vi aspettate da Pokémon Coco? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.