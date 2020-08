Pokémon: Coco, nuove informazioni sul film saranno rivelate durante l'evento del 5 agosto

Pokémon: Coco potrà anche essere stato rinviato, ma a quanto pare i produttori del franchise non hanno nessuna intenzione di far passare un'estate di noia ai propri fan. Poche ore fa infatti, è stato annunciato un evento in programma per mercoledì 5 agosto, durante il quale sarà mostrato gratuitamente su YouTube l'ultimo film originale della saga.

Secondo quanto riportato da Comic Natalie, il lungometraggio del 2018 Pokémon - In Ognuno di Noi sarà trasmesso sul canale YouTube ufficiale del serie alle ore 19:00 (orario giapponese) e subito dopo la sua conclusione, saranno condivise nuove informazioni sull'attesissimo Pokèmon: Coco. Il film è atteso per il prossimo inverno, quindi possiamo aspettarci una data di uscita ufficiale o per lo meno un nuovo trailer.

Vi ricordiamo ancora una volta che Pokémon: Coco è il 23° film della saga, e che la sinossi recita quanto segue: "Una giungla molto distante dai centri abitati, conosciuta come "La Foresta di Okoya", è un paradiso per i Pokémon, veicolata da strettissime leggi che non permettono agli estranei di entrarvici a proprio piacimento. Nella foresta vive un ragazzo di nome Coco, cresciuto dal mitico Pokémon Zarude. Coco, che crede di essere proprio come Ash e Pikachu, si fa i suoi primi "amici umani". A seguito di una crisi improvvisa che ha investito la Foresta di Okoya però, l'affetto tra un Pokémon e un umano, tra il padre e il figlio, verrà messo duramente alla prova".



Il film avrebbe dovuto debuttare il 10 luglio, ma è stato rimandato a causa dell'emergenza sanitaria. Il preoder dei biglietti sarà disponibile dal prossimo 6 agosto.