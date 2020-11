Pokémon Coco: il nuovo film si è ispirato al classico Disney Tarzan?

Il brand Pokémon esiste da molti anni ormai, ma i fan continuano a seguire l’anime che ad oggi conta più di 1000 episodi, e lo stesso vale per i film che adesso sono più di 20. Il prossimo film di Pokémon farà il suo debutto in Giappone il 25 dicembre. Manca pochissimo.

I fan di Pokémon non vedono l’ora di tuffarsi in questa nuova avventura che sembra essersi ispirata a Tarzan. Il nuovo film in uscita si chiamerà Pokémon Coco e uscirà in Giappone il 25 dicembre, e a poche settimane dall’uscita, molti trailer sono stati pubblicati e i fan stanno trovando delle somiglianze con il film Disney, Tarzan.

Su Twitter i fan hanno trovato similitudini incredibili tra i due film, e i paragoni sono a dir poco esilaranti e curiosi. In uno Coco e Ash sono messi a confronto con Tarzan e Jane e le risate sono assicurate!

Dopotutto, Pokémon Coco ha diversi punti in comune con il classico Disney. Entrambi i film hanno come protagonista un umano abbandonato da bambino e cresciuto nella natura selvaggia. Allevato dalle scimmie (Pokémon e non), entrambi i protagonisti rimangono sconvolti quando si trovano faccia a faccia con gli umani una volta adulti. Visto che le premesse sono le stesse, i fan pensano che probabilmente ci saranno alcune parti molto simili a Tarzan in Pokémon Coco.

Per il momento abbiamo visto il Pokémon leggendario Zarude si mostra nella nuova Key Art e i protagonisti di Pokémon Coco in azione nel nuovo trailer.