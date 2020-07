Pokémon Coco: previsto un 'grande annuncio' nella giornata di domani

Anche Pokémon Coco, il 23° film del franchise, è stato rinviato a causa dei disagi provocati dalla pandemia globale che ha colpito il mondo intero. Attualmente non vi è una data ufficiale per il debutto dell'attesissimo lungometraggio, se non una finestra di lancio collocata nella stagione invernale.

Salvo cambiamenti di rotta, Pokémon Coco debutterà nel 2021, abbandonando l'iniziale finestra di lancio prevista per questa stagione estiva. La pellicola è infatti stata completata ormai da diverso tempo, ma per questioni di distribuzione e sanitarie non è stato possibile proiettarla nei cinema nipponici. Sorte che è toccata a numerosi film di animazione, alcuni dei quali ancora in attesa di novità.

Ad ogni modo, nelle scorse ore è stato confermato che il programma televisivo ohasuta presenterà nella giornata di domani un "grande annuncio" inerente al film. Non è stato chiarito quale tipologia di informazione sarà rivelata dal programma, ma alcuni fan hanno speculato merito alla data di proiezione. Vi suggeriamo dunque di continuare a seguirci per non perdervi le ultime novità del 23° lungometraggio del franchise dei Pokémon.

Qualora foste interessati a conoscere meglio il film in questione, la sinossi recita quanto segue: "Coco è un ragazzino cresciuto da un Pokémon. Durante l'estate è nato un nuovo legame tra un umano e un Pokémon. la Foresta di Okoya, un luogo molto distante dal villaggio più prossimo, è un paradiso per i Pokémon, veicolata da strettissime leggi che non permettono l'accesso agli estranei. Nella foresta vive un ragazzo di nome Coco, cresciuto dal mitico Pokémon Zarude. Ed è così che Coco, che crede di essere proprio come Ash e Pikachu, si farà i suoi primi "amici umani".