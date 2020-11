Pokémon Coco: il protagonista del film si mostra in un magnifico poster di Yoshitoshi

Come è stato di recente confermato alcune settimane fa, il 23esimo film del franchise Pokémon, Pokémon Coco arriverà nelle sale giapponesi nel periodo natalizio, e introdurrà un nuovo personaggio, nonché il Pokémon misterioso di questa generazione, Zarude. Per rendere l'attesa meno pesante, è stato pubblicato un poster firmato da un grande artista.

In Europa la pellicola verrà pubblicata con il nome "I Segreti della Giungla", ed è proprio una porzione di questa spettacolare ambientazione ad essere stata rappresentata da Shinomiya Yoshitoshi, artista giapponese che ha realizzato i fondali di opere come Il Giardino delle Parole e Your Name. Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, Yoshitoshi è riuscito a rendere in maniera perfetta la giungla, con una grande cura per i dettagli e giochi di luci e ombre sulle foglie, inserendo per giunta Coco come se fosse parte integrante dell'ambiente stesso.

Dalle sequenze e dai dettagli emersi in rete, i fan hanno immediatamente cominciato a paragonare il nuovo film al classico Disney Tarzan, ed effettivamente alcune scene potrebbero essere un chiaro riferimento, o un omaggio, alle avventure di Tarzan e Jane. Pokémon Coco seguirà la continuity introdotta con la pellicola Scelgo Te! e ripresa con In ognuno di noi, film ai quali lo stesso Yoshitoshi aveva già dedicato illustrazioni spettacolari.

Ricordiamo inoltre che il leggendario Zarude si è mostrato in una key art, e vi lasciamo al teaser che mostra i protagonisti in azione.