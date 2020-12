Pokémon Coco: ecco i nostri protagonisti in un nuovo artwork mozzafiato

Pokémon Coco non è soltanto il ventitreesimo film della saga, ma introdurrà anche un nuovo pokémon leggendario, Zarude. In questo artwork si vede un nuovo lato del primate oscuro che, insieme al suo compagno Coco, dondola tra le liane della giungla che chiamano casa.

Con il film già rilasciato in Giappone, i fan occidentali non vedono l’ora di vedere questo nuovo film, che porterà Ash Ketchum e Pikachu in un posto completamente nuovo, dove incontreranno nuovi amici e vecchie minacce!

Sappiamo che nel film vedremo finalmente il padre di Ash, che sta viaggiando per il mondo proprio come il figlio. Chissà quale rapporto lega il ragazzo selvaggio Coco al suo compagno primate Zarude, e se Ash e il padre si sfideranno in un incontro pokémon.

Il direttore delle animazioni di Pokémon Coco, Hirotaka Marufuji, ha condiviso su Twitter questo incredibile artwork, che vede Ash, Coco, Zarude e Pikachu dondolare appesi a delle liane, verso una nuova avventura!

Non vediamo l'ora di sapere cosa ci aspetterà con questo nuovo film! Per il momento, i poster e le key visual che abbiamo visto ci hanno fatto sognare, catapultandoci in questa ambientazione fantastica. E voi? Cosa vi aspettate da questo nuovo film? Siete curiosi di vederlo? Fatecelo sapere nei commenti!