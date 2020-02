Pokémon: Coco, pubblicati key visual e data di uscita per il 23° film

Da poco gli amanti di Pokémon hanno potuto scoprire i primi mostri della regione di Galar grazie al nuovo anime che ha iniziato la propria trasmissione a novembre 2019. Ma nello stesso periodo fu annunciato un nuovo lungometraggio dedicato a questo noto universo, intitolato Pokémon: Coco e che arriverà nei cinema nipponici questa estate.

Dopo il trailer di Pokémon: Coco pubblicato ieri, di cui potete vedere la versione in alta qualità in alto alla notizia, sono stati divulgati nuovi dettagli del film. Oltre a un nuovo trailer, stavolta di una durata più breve che potete osservare in basso, è stata svelata una key visual di Pokémon: Coco che mette in risalto il paradiso della Foresta Okoya, il luogo dove si terranno le avventure di questo lungometraggio.

Saranno introdotti, oltre all'inedito personaggio Coco, un ragazzino cresciuto nella foresta, anche il pokémon Zarude, primo mitico dell'ottava generazione. La locandina e il trailer pubblicati confermano anche la data di uscita di Pokémon: Coco prevista per il 10 luglio 2020. Per questo ventitreesimo film di Pokémon tornerà alla regia Tetsuo Yajima che collaborerà con Atsuhiro Tomioka per la sceneggiatura. Hirokata Marufuji si occuperà invece del character design, Hiroyuki Kato delle animazioni e TOHO della distribuzione della pellicola.

Il film sarà realizzato in 2D, non emulando quindi Pokémon Mewtwo Colpisce Ancora, 22° film del franchise che ha fatto da remake dello storico primo lungometraggio.