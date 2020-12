Pokémon Coco, ci siamo: dopo 24 anni di attesa, Ash ha finalmente parlato di suo padre!

Per la prima volta dopo ben ventitré anni e otto mesi di attesa, Ash Ketchum ha parlato di suo padre, in una scena dell'ultimo film Pokémon: Coco. Negli ultimi mesi diversi siti speculavano sulla possibile apparizione del personaggio e, sebbene questa non sia avvenuta, il protagonista lo ha citato per la prima volta in assoluto durante una conversazione.

Il padre di Ash non è mai stato introdotto nella serie animata, né nominato da Ash e la madre Delia nel corso di più di 1100 episodi. Fino ad oggi, la serie aveva semplicemente suggerito che il padre era un allenatore, partito da Biancavilla quando Ash era ancora piccolo per ragioni sconosciute. Non essendosi mai registrato nella lista degli Allenatori Pokémon, nome e posizione sono tuttora sconosciuti.

Nel ventitreesimo film del franchise di Pokémon, Ash Ketchum racconta a Coco un aneddoto riguardante suo padre: "Quando ero piccolo, molti dei miei amici mi prendevano in giro a causa dei miei sogni. Spesso tornavo a casa di cattivo umore, ma mio padre mi diceva sempre "La mappa per raggiungere i tuoi sogni è dentro di te. Se smetti di crederci adesso, allora i tuoi sogni non diventeranno mai realtà".

Questa è la prima volta che Ash Ketchum parla del proprio padre, e chissà che non anticipi una sua apparizione in futuro. In una vecchia intervista, lo sceneggiatore della serie aveva affermato che il padre di Ash sarebbe comparso solo se la sua presenza fosse ritenuta necessaria per la crescita del personaggio, e considerando gli avvenimenti di Pokémon Esplorazioni, i tempi potrebbero finalmente essere maturi.