Pokémon Coco torna presto, confermata la nuova data di uscita del film

L'ultimo numero di Coro Coro Comics, il mensile di Shogakukan in cui vengono riportate diverse notizie a tema Pokémon, ha rivelato che il ventitreesimo film del franchise ha finalmente ricevuto un nuova data d'uscita, dopo il rinvio occorso nel mese di maggio a causa dell'emergenza sanitaria.

Pokémon Coco debutterà dunque nei cinema giapponesi questo inverno, ed i biglietti saranno preordinabili a partire dal prossimo 7 agosto. La produzione del film è ormai completa da diverso tempo e Toho Animation aveva intenzione di iniziare la distribuzione della pellicola a partire dal 10 luglio 2020. Lo staff ha richiesto un rinvio a causa dei problemi causati dall'emergenza Coronavirus.

La sinossi di Pokémon Coco recita quanto segue: "Una giungla molto distante dai centri abitati, conosciuta come "La Foresta di Okoya", è un paradiso per i Pokémon, veicolata da strettissime leggi che non permettono agli estranei di entrarvici a proprio piacimento. Nella foresta vive un ragazzo di nome Coco, cresciuto dal mitico Pokémon Zarude. Coco, che crede di essere proprio come Ash e Pikachu, si fa i suoi primi "amici umani". A seguito di una crisi improvvisa che ha investito la Foresta di Okoya però, l'affetto tra un Pokémon e un umano, tra il padre e il figlio, verrà messo duramente alla prova".

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere questo nuovo film? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste saperne qualcosa di più invece, vi consigliamo di dare un'occhiata all'ultimo trailer di Pokémon Coco.