Pokémon Coco: ecco il primo trailer del 23° film del franchise previsto per Natale

Proprio come era stato promesso qualche giorno fa, l'evento speciale dedicato a Pokémon Coco si è tenuto regolarmente nella giornata odierna, presentando al termine della conferenza l'attesissimo trailer per il 23° film del franchise con tanto di finestra di lancio per la proiezione della pellicola nelle sale cinematografiche.

A causa dell'emergenza Coronavirus, il debutto del lungometraggio era stato rinviato alla stagione invernale, lasciando supporre un lancio nel corso del 2021. Tuttavia, la produzione ha sciolto le riserve per aiutare i fan a tirare un sospiro di sollievo, in quanto la pellicola uscirà nella giornata di Natale, ovvero il 25 dicembre. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer promozionale, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che fornisce un primo spunto sui temi che saranno trattati nel corso del film, con un occhio di riguardo alla sfera dell'amicizia e della famiglia.

Vi ricordiamo, inoltre, che la trama del film recita quanto segue: "Una giungla molto distante dal centro abitato più vicino, la famigerata "Foresta di Okoya", è un paradiso per i Pokémon, in quanto veicolata da strettissime leggi che non permettono l'accesso agli estranei. Nella foresta vive un ragazzo di nome Coco, cresciuto dal mitico Pokémon Zarude. Il ragazzo, che crede di essere proprio come Ash e Pikachu, inizia a farsi così i suoi primi "amici umani". A seguito di una crisi improvvisa che ha investito la Foresta di Okoya, tuttavia, l'affetto tra un Pokémon e un umano, tra padre e il figlio, verrà messo duramente alla prova".

