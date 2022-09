Pokémon, ecco la Collection dei draghi: c'è una carta oversize di Rayquaza!

Mentre in Italia arriverà presto l'esplosiva Collezione del TCG Pokémon di Electrode di Hisui, i Pokéfan americani potranno mettere le mani su un altro set da collezione, questa volta interamente dedicato ai Pokémon di tipo drago, tra i più amati da molti allenatori.

Il set si chiamerà semplicemente "VMAX Dragons Premium Collection" e comprenderà Duraludon V, Duraludon VMAX, Rayquaza V e Rayquaza VMAX, due tra i mostriciattoli preferiti sia dei collezionisti più navigati che dei neofiti. Sfortunatamente, entrambe le carte sono già apparse in precedenti espansioni del TCG: a non essere mai comparse nel GCC sono invece le due versioni "jumbo" delle stesse carte.

L'uscita del set negli Stati Uniti d'America è prevista per il 4 novembre 2022. Sfortunatamente, però, la Premium Collection verrà venduta in esclusiva da Target, il che riduce anche la probabilità che essa possa debuttare anche in Europa o in Italia. Infatti, The Pokémon Company non si è ancora pronunciata circa una release nostrana del set Dragons Premium Collection.

L'annuncio del set da parte di The Pokémon Company, nello specifico, recita: "due ruggiti fragorosi perforano l'aria quando Rayquaza VMAX e Duraludon VMAX mostrano tutta la potenza dei Pokémon Drago! Con questo set di Pokémon potentissimi potrai inserire entrambe le creature nella tua collezione e nel tuo mazzo. Insieme a queste due carte troverai anche Rayquaza V e Duraludon V, per un totale di quattro carte foil pronte per essere schierate in campo".

Ogni pack, dunque, contiene quattro carte Pokémon foil assicurate, ovvero i già citati Rayquaza V e VMAX e Duraludon V e VMAX, due carte "oversize" di Rayquaza VMAX e Duraludon VMAX e ben undici pacchetti di carte di varie espansioni del TCG di Spada e Scudo. Inoltre, come sempre, ci sarà anche un codice per l'inserimento delle carte acquistate nel GCC online di Pokémon. Infine, vi ricordiamo che The Pokémon Company ha annunciato la prossima espansione del TCG giapponese, interamente dedicata a Lugia.