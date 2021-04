Pokémon: com'è entrata Jessie nel Team Rocket? La triste storia dell'allenatrice

Da decenni, in contrasto con Ash Ketchum, il Team Rocket è una delle colonne portanti dell'anime di Pokémon. Conosciuti a Kanto, questi criminali che vengono rappresentati dal terzetto composto da Jessie, James e Meowth hanno provato a catturare Pikachu innumerevoli volte, fallendo sempre miseramente.

Il terzetto tornato in Pokémon: Esplorazioni è stato sempre alle prese col Team Rocket. Ma com'erano questi tre personaggi prima di entrare nel gruppo di criminali? Partiamo con Jessie e il suo passato prima del Team Rocket.

Figlia di Miyamoto, uno dei membri di alto rango del Team Rocket la quale fu anche la prima a registrare il verso di Mew in una missione in Sud America, Jessie è rimasta orfana dopo che la madre è morta durante una missione che prevedeva di catturare Mew. Viene così spedita in un orfanotrofio quando aveva cinque anni, iniziando una vita ricca di povertà. Nonostante i momenti difficili, ricorderà con affetto quei momenti, così come le cotte adolescenziali e la volontà di diventare famosa.

Jessie decise di non seguire Astin, un aspirante coordinatore di Pokémon e sua cotta dell'epoca, per diventare una pop idol insieme a due amiche. Solo che Jessie non riuscì a superare il provino, a differenza delle due amiche. Rimasta indietro, Jessie lasciò la sua casa per iniziare a studiare da infermiera pokémon al fianco di alcune Chansey, dato che non era riuscita a entrare in una scuola per infermieri umani. Anche qui fallì per la mancata abilità nel canto.

Da quel momento in poi, Jessie percorse varie vie, finché non incontrò James al Pokémon Tech, anche se in alcuni episodi questo avvenimento è stato modificato. E anche in questo frangente si unì al Team Rocket, consolidando poi l'esistenza del trio che conosciamo nell'anime di Pokémon. Il suo viaggio è poi proseguito tra catture fallite e addii ai suoi compagni pokémon, ma anche con altri incontri preziosi.