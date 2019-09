Pokémon: ecco come è cambiato Ash nel corso degli anni

Pokémon Sun and Moon sta per concludersi. Infatti, dopo la battaglia alla Lega Pokemon, manca solo un altro scontro che porterebbe a termine l'avventura di Ash Ketchum nella regione di Alola. Ciò però significa anche che a breve tutti gli spettatori del noto franchise verranno catapultati in una nuova regione, già mostrata da alcuni video.

Nelle scorse settimane era già stata anticipata la chiusura di Pokemon Sun and Moon, la quale verrà però sostituita da un'altra serie che per ora è stata intitolata semplicemente "Pokemon". Questa ha mostrato in un'illustrazione Ash e Gou, il duo che farà da protagonista alla prossima serie, ma come in molti avranno notato è stato effettuato un altro cambio al character design di Ash.

Ma come si è evoluto lo stile del personaggio durante le varie serie? Il fan OCOTA! ha condiviso sul suo account Twitter un'immagine che ce lo mostra. In basso possiamo vedere, in ordine temporale, tutti i character design del protagonista Ash Ketchum, dalla prima serie del 1997 quando viaggiava per il Kanto alla penultima che ha sollevato molte polemiche riguardante l'avventura ad Alola.

Rispetto a quella di Pokemon Sun and Moon, la nuova serie di Pokemon ha effettuato un ulteriore cambio che però riporta solo parzialmente Ash allo stile originale delle prime sei serie. E voi cosa ne pensate di questa nuova serie di Pokemon, che potrebbe portare il protagonista a viaggiare attraverso tutte le regioni conosciute finora?