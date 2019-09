Pokémon: ecco come i fan immaginano un ipotetico reboot dell'anime

I fan dei Pokémon sono impazienti di scoprire cosa avrà in serbo per loro The Pokémon Company il prossimo 29 settembre, intanto si lasciano andare all'immaginazione ragionando su come potrà essere questo presunto reboot della serie animata.

Ci sono molti punti interrogativi. Chi sarà il protagonista, come saranno trattate le varie regioni all'interno dell'avventura, e quanto si distaccherà dalle iterazioni precedenti. Un utente di Reddit ha condiviso un post in cui esprime il suo apprezzamento per Pokémon Generations, affermando che se il prossimo anime dovesse essere un reboot lo vorrebbe simile alla miniserie.

In particolare ha condiviso una puntata in cui i Superquattro della Lega di Unima combattono per impedire il furto dei Pokémon da parte del Team Plasma. L'atmosfera dell'episodio si avvicina molto a quella videoludica e anzi la espande, offrendoci uno sguardo più esteso del conflitto tra le due fazioni.

Il post ha ricevuto una miriade di apprezzamenti dagli altri utenti, segno di come la fanbase Pokémon voglia un anime più vicino alla controparte videoludica per sfruttare l'enorme potenziale contenuto nella mitologia del franchise. Il 29 settembre è vicino, e ci auguriamo vengano annunciate delle novità consistenti per un nuovo inizio dell'anime.

