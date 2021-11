Pokémon: come ha fatto Gary Oak ad ottenere 10 medaglie a Kanto?

L’origine dell’anime del celebre franchise Pokémon si è rivelata piuttosto complessa per il giovane Ash Ketchum, allenatore della piccola Biancavilla che nel corso della sua prima grande avventura ha dovuto affrontare avversari particolarmente ostici, vedendosela anche con uno dei suoi eterni rivali: Gary Oak.

La tradizione introdotta nei videogiochi e poi portata nelle trasposizioni animate consiste infatti nel dover affrontare unicamente 8 palestre per poter poi accedere, grazie alle rispettive medaglie, alla Lega Pokémon della regione in cui si trova il protagonista. Quindi la domanda sorge spontanea, come e perché Gary Oak possedeva ben 10 medaglie durante il suo viaggio a Kanto?

Sin da subito il nipote del Professor Oak si è dimostrato determinato, egoista e particolarmente abile nell’instaurare rapporti di fiducia con i suoi Pokémon, riuscendo a vincere battaglie che Ash ha trovato estremamente complesse. Questo lo avrebbe condotto ad esplorare molto più a fondo la regione, e probabilmente a trovare più palestre di quelle apparse negli sviluppi canonici della serie.

Infatti nella serie 7 delle medaglie possedute da Gary provengono da palestre che Ash non ha mai visitato, il che potrebbe far presupporre che ci siano 15 o più luoghi del genere distribuiti sulla superficie del Kanto. Il fatto poi che ne abbia accumulate 10 anziché 8, ovvero quelle necessarie per accedere alla lega, evidenzia il lato esibizionista del suo carattere. E voi ricordavate questo dettaglio? Vi siete mai chiesti quali potrebbero essere le altre palestre? Ditecelo nei commenti.

Per concludere ricordiamo che un fan ha realizzato un realistico cosplay di Venusaur e Blastoise