Pokémon: come è l'interno di una Chic Ball? Ecco svelato il mistero

INFORMAZIONI SCHEDA



Pokémon Horizons

Notizie

L’universo Pokémon è costantemente in crescita, grazie alle nuove regioni e ai nuovi mostriciattoli tascabili che vengono introdotti ad ogni nuovo gioco della serie principale. In questo vasto mondo gli autori hanno disseminato misteri e segreti, e finalmente la community può sapere com’è l’interno di una Chic Ball. Nel corso degli anni, infatti, gli appassionati della serie si sono sempre chiesti come fosse l’interno di una Poké Ball, se una terribile prigione che costringe i Pokémon oppure una comodissima stanza dove possono riposare tranquilli e riprendere tutte le energie dopo gli scontri o le avventure vissute al fianco dei loro allenatori. In realtà, le sfere usate da Ash e dagli altri sono proprio dei dispositivi pensati solo per la comodità dei Pokémon, e dalla terza generazione di videogiochi, Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo, venne introdotta la Chic Ball. Dall’estetica rivisitata, col nero come colore principale e il rosso e l’oro come secondari, la Chic Ball ha la particolarità di dare il doppio dell’affetto ai Pokémon, una caratteristica necessaria anche per l’evoluzione di alcune specie. Considerata questa singolarità, la community si è chiesta spesso cosa potesse avere di diverso al suo interno rispetto alle Poké Ball classiche, e ora la risposta è arrivata proprio dalle pagine social ufficiali del franchise. Come è stato mostrato in uno degli ultimi episodi di Pokémon Horizons, all’interno di una Chic Ball il piccolo Quaxly si rilassa in un salottino con tanto di quello che sembra essere champagne, come potete vedere nel video riportato in calce. Una rappresentazione simpatica ma che serve ad avere un’idea del comfort ricreato all’interno di queste sfere. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto. Per finire, ricordiamo che i fan hanno già avanzato teorie sulla Poké Ball posseduta da Roy, e vi lasciamo scoprire se Pokémon Horizons sia o meno un buon punto d’inizio per chi vuole avvicinarsi alla serie.

