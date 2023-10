Pokémon: come sarebbe un Pokémon Pizza? Il risultato nell'artwork di un fan

Superata ormai la soglia di 1000 creature i character designer di Pokémon iniziano a faticare nel realizzare qualche mostriciattolo dal design accattivante e originale. Oltre a prendere ispirazione dalle varie mitologie, e da molte specie animali, sono aumentati i Pokémon ispirati al cibo, e un fan ha ideato il suo Pokémon-Pizza, diventando virale.

Le ultime due generazioni di Pokémon hanno portato molti design basati su cibi e bevande, basti pensare a Sinistea o Dachsbun e gli evidentissimi Pokémon-sushi Tatsugiri, ma già dalla prima generazione il cibo è stato usato nel design di alcuni mostriciattoli, come il porro usato da Farfetch’d o le uova che formano Exeggcute. Per quanto buffi possano sembrare, questi design potrebbero aver richiesto ore di lavoro per diventare idee realmente applicabili e funzionali all’interno dei giochi, soprattutto se poi i Pokémon in questione erano parte di una linea evolutiva.

Lo stesso procedimento è stato fatto da un grande appassionato del brand, che risponde al nome di s_kumaco sui social, dove ha condiviso il design di un Pokémon pizza. Nonostante si tratti di un fakemon il risultato è stato così convincente da diventare virale ed essere ricondiviso da centinaia di utenti. Pizzarus, nome della trasformazione finale del Pokémon, ha l’aspetto di un dinosauro formato da pomodori, peperoni e molto formaggio filante che insieme all’impasto costituisce il vero corpo della creatura.

L’idea vincente è stata poi spingere i fan a immaginare le varianti regionali del Pokémon. Un omaggio creativo e divertente che ha consegnato alla community uno dei fakemon più originali, simpatici, e probabilmente ben realizzati degli ultimi tempi. Fateci sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Per concludere, ecco una splendida figure da collezione dedicata a Gengar, e il trailer della prima serie live-action di Pokémon.