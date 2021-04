Pokémon: la community commemora un bruciante due di picche ricevuto da Brock

Con ben ventitré stagioni all'attivo, l'ultima delle quali sta portando Ash a esplorare i misteri della Regione di Galar, Pokémon si conferma come uno dei franchise più longevi e amati dal pubblico. E la community, nonostante siano passati numerosi anni, ancora non scorda i protagonisti del primo indimenticabile viaggio.

I primi passi di Ash nel mondo Pokémon sono ormai lontanissimi. Dal primo incontro con il suo Pikachu, l'allenatore è riuscito a coronare il suo sogno diventando campione, oltre che catturare fedelissimi e potenti mostri tascabili. Nonostante ciò, nella ventitreesima stagione animata Ash, accompagnato da Go, sta ora esplorando Galar con l'obiettivo di riconfermarsi e di ottenere nuovi compagni.

Prima di Go, però ad accompagnare Ash nelle sue incredibili avventure c'erano altri due protagonisti, Brock e Misty, rispettivamente capo palestra di Plumbeopoli, specializzato in Pokémon di tipo roccia, e di Celestopoli, specializzata nel tipo acqua.

Più che per le abilità in combattimento, però, Brock è ricordato dai fan per essere un "cascamorto" fallito. Durante il viaggio con Ash e Misty, infatti, nonostante riceva costantemente dei rifiuti, ci prova letteralmente con ogni figura femminile da loro conosciuta. E la community ancora soffre per uno dei suoi più brutali due picche subiti.

L'utente Reddit I_Cognito ha condiviso l'evento in questione, una puntata in cui Brock cerca di conquistare la donna dei suoi sogni. Prima di poterci provare, però, il capo palestra di Plumbeopoli viene fermato da Misty, la quale con fare saccente afferma che sarà il suo ennesimo "no".

E voi ricordate ancora le avventure di questo trio? Chissà che, un giorno, Brock e Misty non possano improvvisamente fare ritorno nella nuova serie animata. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi di Pokémon Esplorazioni. Un grande ritorno è stato anticipato dalla sinossi del prossimo episodio di Pokémon Esplorazioni.