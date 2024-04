Pokémon, questi compagni di viaggio 'alternativi' sarebbero stati perfetti per Ash

Ash Ketchum è diventato campione del mondo nell’ultima grande competizione affrontata nell’anime di Pokémon, precedente al viaggio conclusivo dove ha potuto riabbracciare i suoi storici compagni, Misty e Brock. Ora è che assente dalla serie, ci siamo chiesti chi avrebbe potuto sostituire i due capipalestra al suo fianco, ed ecco le risposte.

Iniziamo dalla prima regione, da dove inizia effettivamente la carriera di allenatore di Ash: Kanto. Qui sono molti i personaggi abili e simpatici incontrati dal protagonista, ma se dovessimo sceglierne due sarebbero Erika e Blaine. Erika, esperta di Pokémon di tipo erba, avrebbe aggiunto sicuramente scene divertenti, dovute alla sua capacità di crollare immediatamente in un sonno profondo, mentre Blaine, esperto di mostricciatoli di tipo fuoco, sarebbe stato un perfetto sostituto di Brock in termini di potenza e abilità combattiva.

A Johto, l’avventura di Ash sarebbe stata altrettanto interessante se avesse deciso di viaggiare al fianco di Nina, figlia del capopalestra Koga, che avrebbe accumulato molta esperienza diretta nelle lotte Pokémon. Anche Valerio, maestro di pokémon di tipo volante, sarebbe stato un valido alleato di Ash, avendo dimostrato di voler difendere i mostriciattoli salvando Pikachu dal Team Rocket.

Spostiamoci poi a Hoenn e Sinnoh, e rispettivamente a Petra e Bianca. Petra, esperta di pokémon di tipo roccia, avrebbe potuto intraprendere un viaggio per imparare quante più cose possibili da insegnare ai suoi alunni, mentre Bianca avrebbe potuto approfittare dei continui spostamenti di Ash per prendere parte a numerosi concorsi, e dare una possibilità alla serie di approfondire tali competizioni.

Arriviamo a Unima con Belle, rivale del protagonista, e a Kalos, regione in cui potremo tornare in Leggende Pokémon Z-A, con Calem, protagonista maschile dei giochi di sesta generazione, Pokémon X e Y. Belle, per lo stesso motivo di Bianca, uno sguardo più ravvicinato sul mondo dei concorsi di Pokémon, Calem invece, per coltivare e alimentare il suo sogno di diventare un grande allenatore al fianco di qualcuno con una significativa esperienza alle spalle come Ash.

Nelle regioni di Alola e Galar, invece, Ash avrebbe potuto stringere molta amicizia, a tal punto da viaggiare insieme, con Lylia e Hop. L’intricata trama di Lylia con la Fondazione Æther avrebbe aperto la strada a molti sviluppi, e a un’affascinante crescita personale, mentre Hop avrebbe sicuramente instaurato una amicizia e rivalità con Ash, cercando di migliorare ad ogni scontro ma scoprendo, al contempo, la sua passione nello studio e nella ricerca dei Pokémon.

In conclusione, ecco tutte le novità dell'ultimo Pokémon Presents, e i 3 Pokémon più forti apparse nell'anime e nei film del franchise.

