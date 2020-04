Pokémon si concentrerà di più su Galar dai prossimi episodi

L'attuale serie di Pokémon, partita a novembre 2019 sostituendo Pokémon Sole e Luna, ha visto per i primi venti episodi Ash e Go che viaggiavano per tutto il mondo allo scopo di potenziare i propri pokémon e catturarne di nuovi per la squadra. Sembra però che questo viaggio possa cambiare nei prossimi episodi di Pokémon.

L'ultimo trailer di Pokémon pubblicato sembra infatti concentrarsi particolarmente sulla regione di Galar, con mostriciattoli e personaggi residenti nella regione. In calce possiamo infatti vedere Sobble, che potrebbe essere il prossimo pokémon di Ash, ma anche allenatori famosi dei videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo.

Un esempio è Dandel, campione di Galar che abbiamo già visto in azione contro Lance. Proprio Dandel potrebbe essere uno degli ultimi nemici che Ash Ketchum affronterà nel corso del viaggio nella regione di Galar. Pensate che sia giunto il momento per Ash e Go di intraprendere questa avventura a Galar oppure non è ancora il momento?

Un altro anime di Pokémon, ambientato completamente in questa nuova regione, è Pokémon Twilight Wings che è in procinto di pubblicare il quarto episodio della stagione, previsto per il 17 aprile.