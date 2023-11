Pokemon Concierge sta per arrivare: ecco il primo trailer in italiano

Gli annunci del servizio di streaming Netflix continuano, ma questa volta sono state svelate la data del debutto e un trailer ufficiale del nuovo anime Pokémon Concierge. E' la prima serie del franchise che vede uno stile in stop-motion, una scelta singolare che ha acceso la curiosità nel pubblico.

Per la prima volta, Netflix ha pubblicato un trailer di questo simpatico anime. Anche se, prima di adesso, non avevamo mai ricevuto un assaggio de La Concierge Pokémon (il nuovo titolo con cui verrà offerto in Italia), avevamo già diverse informazioni circa la trama e le tematiche che tratterà.

Infatti, la dolce Haru è la nuova concierge di un Resort Pokémon, situato in un'isola ignota al sud del mondo, in cui dominano il caldo e, in generale, le belle giornate. La ragazza, sebbene sia dedita al lavoro e lo ama alla follia, trova molta difficoltà a comprendere le esigenze dei suoi clienti, che sono tutti mostriciattoli tascabili!

In compagnia del suo fidato Psyduck, quest'esperienza la porterà a comprendere qualcosa in più sui Pokemon. Com'è stato confermato mesi fa, Pokemon Concierge tratterà di tematiche profonde per sensibilizzare bambini e anche gli adulti sulle problematiche legate al mondo del lavoro.

Riguardo allo stile d'animazione unico, Netflix ha lavorato assieme a Dwarf Studios, conosciuto per aver realizzato il cartone Miraculous: Ladybug & Cat Noir, per realizzare questa serie in stop-motion, in modo da rappresentare lo stile di vita rilassato dei suoi protagonisti. Dunque, questa serie vi attende sulla nota piattaforma di streaming giovedì 28 dicembre, con un numero di episodi ancora da definire.