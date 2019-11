Pokémon: confermati il ritorno di Lugia e l'approdo a Galar nei prossimi episodi

Il franchise di Pokémon sta per entrare in una nuova inedita storia. Mentre il videogioco si amplia con le due edizioni Pokémon Spada e Pokémon Scudo, l'anime ha concluso il ciclo narrativo di Sun and Moon per transitare verso l'avventura di Ash e Go. Mentre non saremo catapultati subito nella nuova regione, rivedremo alcuni leggendari passati.

Il primo episodio di Pokémon esordirà il 17 novembre e ci introdurrà al piccolo Pichu che poi diventerà il famoso Pikachu di Ash Ketchum. Già dal secondo episodio però, l'anime ci porterà a incontrare uno dei leggendari più famosi e apprezzati dai fan: Lugia.

Il titolo del secondo episodio sarà infatti "Vanno verso Lugia, Ash e Go!" e i fan seguiranno la storia dei due nuovi protagonisti mentre si dirigono ai laboratori Sakuragi. Ash percepirà il ritorno di Lugia, ma non sarà solo: il fresco introdotto Go avvertirà anch'egli la presenza del pokémon leggendario, in un episodio che riporterà sul piccolo schermo Lugia dopo tantissimi anni.

Nel quarto episodio, invece, Ash e Go saranno inviati nella regione di Galar a studiare il fenomeno della gigantificazione dei pokémon, permettendo il debutto della regione di Pokémon Spada e Scudo e del piccolo Scorbunny che farà da accompagnatore di Go.