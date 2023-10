Pokemon, continua la collaborazione con Hatsune Miku: ecco le nuove illustrazioni!

Continua la collaborazione di Pokemon con la idol virtuale Hatsune Miku! La vocaloid si sta preparando a diventare a tutti gli effetti Maestra Pokemon e questa volta i fan hanno potuta vederla in diverse vesti come allenatrice. Queste sono, al momento, le ultime illustrazioni della collezione.

Le ultime illustrazioni hanno visto Hatsune Miku diventare un'allenatrice specializzata in tipo Folletto, Coleottero, Veleno, Spettro, Buio, Acciaio, Lotta, Volante e Drago. Con le primissime illustrazioni Hatsune Miku x Pokemon eravamo arrivati a nove mentre adesso abbiamo completato tutti i diciotto tipi.

Ma qual è il motivo di questa particolare collaborazione? La vocaloid ha inciso alcuni brani per Pokemon che verranno pubblicati nei prossimi mesi. In vista di ciò, The Pokemon Company ha voluto regalare ai fan alcuni particolari artwork che presentano proprio Miku come un'allenatrice di talento.

Ad occuparsi di queste meravigliose illustrazioni sono stati alcuni artisti che si occupano generalmente degli artwork dei Pokemon per i giochi e per le carte del GCC. I primi tre artwork mostrano Hatsune Miku come allenatrice di tipo Folletto con Jigglypuff, di tipo Coleottero con Kricketune e di tipo Acciaio con Jirachi. Ad occuparsene è stata l'illustratrice Megumi Mizutani, responsabile dei design di alcune carte del GCC di quinta generazione.

A seguire l'artista Kantaro condivide una versione di Hatsune Miku accompagnata da Toxtricity come allenatrice di tipo Veleno e successivamente come allenatrice di tipo Spettro con Mismagius e di tipo Lotta con Sirfetch'd.

Kazuma Koda, invece, ha illustrato la idol come allenatrice di tipo Buio con Obstagoon e a seguire Yusuke Ohmura l'ha mostrata con il leggendario Miraidon per il tipo Drago. Tutti gli artwork sono adesso al completo: quale vi è piaciuto di più?