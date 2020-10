Pokémon: cos'è successo a Misty e Brock dopo la separazione da Ash?

Con undici serie tv e decine di stagioni pubblicate, l'anime di Pokémon continua imperterrito la sua corsa, mostrando lo straordinario percorso di crescita del protagonista Ash Ketchum e del suo Pikachu. Un'avventura però non sarebbe tale senza dei compagni e, a questo proposito, i fan ricorderanno senza dubbio due storiche figure della serie.

Misty Williams e Brock Harrison, semplicemente conosciuti come Misty e Brock, sono stati i primi due compagni di squadra del giovane allenatore di Biancavilla, ed hanno passato centinaia di episodi in compagnia di Ash e degli spettatori. Entrambi hanno abbandonato la scena, rispettivamente verso la conclusione della prima stagione e nel corso della serie Diamante & Perla, e molti fan hanno continuano a chiedersi dove fossero finiti. Fortunatamente gli autori hanno risposto più volte a questa domanda, spiegando cosa abbia riservato il futuro ad entrambi gli allenatori.

Misty abbandona la squadra nel corso dell'episodio 273, intitolato "Addii e Partenze". La ragazza, dopo aver riottenuto la propria bici grazie all'aiuto dell'Infermiera Joy, torna a Celestopoli e assume il ruolo di Capopalestra a causa della partenza delle tre sorelle, Margi, Silvia e Violet, impegnate in un tour in giro per il mondo. Secondo quanto riportato dagli autori Misty è diventata una Capopalestra estremamente efficiente ed è persino riuscita a superare la propria paura dei Gyarados grazie all'aiuto di Tracey, un'altra compagna di Ash.

Brock, invece, ha seguito un percorso leggermente diverso. Dopo l'abbandono di Misty, l'allenatore continua ha continuato a viaggiare con Ash, passando per Hoenn e Sinnoh. Dopo aver promesso al fratello Forrest che sarebbe tornato a casa, Brock decide di non seguire Ash nel suo viaggio verso Unima e inizia gli studi per diventare Dottore Pokémon. Rinunciando al suo ruolo di Capopalestra di Plumbeopoli, passa il testimone al talentuoso fratello minore e continua a inseguire i propri sogni.

Misty e Brock sono tornati in scena durante Pokémon Sole & Luna, dove hanno viaggiato per qualche episodio in compagnia di Ash. Nell'ultima serie, Pokémon Esplorazioni, hanno fatto un cameo nel corso dell'episodio 18, salutando Ash durante la sua visita ad Aranciopoli.

E voi cosa ne pensate? Quali sono stati i vostri compagni di viaggio preferiti? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che attualmente Ash è in viaggio con Go, e che presto i due avranno a che fare con i Leggendari di Galar.