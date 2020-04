Pokémon: cosa succede all'interno di una Poké Ball, spiegato chiaramente

Ve lo sarete chiesto tutti almeno una volta: cosa succede all'interno di una Poké Ball? Secondo alcuni fan i Pokémon entrerebbero in uno stato di trance, mentre secondo altri passerebbero il tempo in una zona speciale costruita ad hoc in base al loro tipo. Curiosi di sapere qual è la risposta corretta? Andiamo a svelare definitivamente l'arcano!

Il funzionamento delle Poké Ball è molto semplice: le sfere, originariamente realizzate partendo da delle semplici bacche di Johto, convertono il Pokémon in energia e ne mitigano parzialmente la potenza, bloccandolo al loro interno. Non agendo direttamente sulle capacità intellettive dei Pokémon, alcune teorie definirono l'interno delle Poké Ball "tanto confortevoli da convincere gli stessi mostriciattoli a vivere volontariamente al loro interno".

A proposito di ciò che si trova all'interno delle sfere, intervenì tempo fa Junichi Masuda, responsabile dei videogiochi Pokémon Diamente e Perla e produttore di Pokémon Sole e Luna, dichiarando quanto segue ai microfoni di Kotaku: "L'interno di una Poké Ball è pensato come un luogo molto confortevole, ricco di comodità per i Pokémon. Se dovessi paragonarlo a qualcosa, direi che è l'equivalente di una suite extra-lusso in un hotel". Alla domanda: "Sarebbe possibile per un umano vivere al loro interno?" Masuda ha poi risposto: "No, si chiamano Poké Ball, è uno strumento utilizzato unicamente per catturare i Pokémon".

L'idea generale è che l'interno dello strumento vari al variare del Pokémon catturato, adattandosi quindi ai desideri dello stesso. Ovviamente queste ambientazioni non sono gradite a tutti i Pokémon, ed è proprio per questo che esistono dei luoghi appositi per liberare le creature. Inoltre, nella serie sono stati addirittura inseriti dei mostriciattoli che rifiutano completamente le Poké Ball, tra cui si annovera anche il compagno del protagonista Pikachu.

