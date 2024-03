Pokémon: il cosplay di Ash al femminile ci riporta alle origini dell'anime

Partendo dal piccolo paesino di Biancavilla, Ash Ketchum ha esplorato in lungo e in largo la regione di Kanto in compagnia del suo fidato Pikachu e dei capipalestra Brock e Misty (insieme a molti altri comprimari che lo hanno affiancato di regione in regione), appassionando milioni di bambini e giovani ragazzi con la serie anime di Pokémon.

Dopo ben 22 stagioni dell'anime in cui è stato protagonista, Pokémon ha salutato definitivamente Ash per dare il benvenuto a Liko e Roy, ma il segno che ha lasciato questo personaggio epocale è indelebile nel cuore dei fan. La cosplayer zoogirlq sa bene quanto sia stato iconico Ash e ha deciso di omaggiarlo in un cosplay davvero originale. Lo trovate disponibile in calce alla notizia: diamogli un'occhiata.

In questo cosplay di Ash Ketchum da Pokémon, il ragazzo sta esplorando le vie di Kanto, esattamente come è successo durante la primissima stagione dell'anime, risalente al 1997. Ash è animato da un sogno ambizioso: diventare maestro di Pokémon. È per questo che decide di girare il mondo, partendo dal suo paese natale per arrivare dapprima a Johto, a Hoenn e così via, talvolta cambiando compagni ma con alla sua destra sempre Pikachu.

Buono e ottimista, Ash non si perde d'animo neppure nelle situazioni più difficili da affrontare. Per raggiungere il suo obiettivo sfida allenatori sempre più potenti e cerca di catturare anche i mostriciattoli tascabili più ostici, con sempre un enorme sorriso sulle labbra e una fiducia incrollabile mentre i suoi amici lo sostengono. Anche se la serie anime ha lasciato Ash e continua ad esplorare le avventure di Liko e Roy, le novità dei videogiochi e GCC Pokemon sono molteplici e tutte da scoprire!