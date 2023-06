Pokémon: un cosplay di Charizard come non l'avete mai visto nella foto di Khainsaw

In un mondo di creature particolari come quello di Pokémon si possono incontrare esseri di stazze e qualità completamente diversi gli uni dagli altri. Il brand ha presentato, tra anime, videogiochi e altri prodotti collaterali, una serie di figure diventate poi iconiche.

Oltre il protagonista Ash Ketchum che ormai ha salutato la serie, sono i pokémon il fulcro principale. In particolar modo, sono adorati quelli appartenenti alle prime generazioni, che hanno costituito una delle ossature dell'infanzia e prima adolescenza di tanti appassionati cresciuti negli anni '90. Tra questi, Charizard è uno dei pokémon più iconici e amati della serie. Appartenente alla specie dei pokémon di tipo fuoco, Charizard è noto per la sua imponente presenza e la sua forza travolgente oltre che per delle sembianze draconiche.

Charizard è la forma evoluta di Charmeleon, che a sua volta si evolve da Charmander, ed è considerato uno dei pokémon finali più potenti e ambiti dai giocatori. È caratterizzato da un aspetto maestoso, con un corpo possente, ali imponenti e una lunga coda fiammeggiante che rappresenta la sua vita: infatti, come per le evoluzioni precedenti, una fiamma accesa sulla coda è fondamentale, perché senza il pokémon non riuscirebbe a sopravvivere. La sua pelle è di colore arancione e le sue ali possono generare intense fiamme, che usa per volare e attaccare i suoi avversari.

Considerate le sue fattezze, è davvero difficile realizzare un cosplay di Charizard senza umanizzarlo e ricorrere quindi a pupazzi e peluche. È ciò che ha fatto la cosplayer Khainsaw, come si può vedere nella foto in basso, che ha realizzato un Charizard antropomorfo al femminile. Tra la tuta e altri accessori, vengono mantenuti tutti i colori principali e alcune caratteristiche del pokémon.

Su tutt'altro stile invece questo cosplay di Misty realizzato da Himorta.