Pokémon: un cosplay di James al femminile vi metterà in guai molto grossi

Nel corso di tanti anni di produzione, l'anime di Pokémon ha creato una marea di personaggi. La quasi totalità di essi si è presentata per un episodio solo o poco più, mentre i restanti sono quegli individui ricorrenti e che sono il caposaldo del prodotto. Oltre ai protagonisti, ci sono anche la poliziotta Jenny e tanti altri.

I membri del Team Rocket sono alcuni di questi personaggi ricorrenti. Il gruppo di mascalzoni dà vita a vari scontri tra buoni e cattivi ma anche occasioni per gag. Ormai conosciamo il trio composto da Jessie, James e Meowth da una vita, e li abbiamo visti in ogni situazione possibile e immaginabile. Nel corso dell'anime di Pokémon non di rado il terzetto si è travestito e più volte James ha anche indossato abiti femminili senza problemi.

Adesso è il momento di un cosplay genderbender di James del Team Rocket, preparato da Cutie Pie Sensei. La cosplayer ha presentato una foto sul suo account Instagram dove indossa il tipico abito bianco del Team Rocket, ha i capelli azzurrini di James e mantiene una rosa nella mano destra. L'abito è stato leggermente ritoccato per farlo apparire più simile alla controparte femminile, Jessie. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Pokémon?

Intanto nell'anime sta per tornare una vecchia conoscenza di Ash.