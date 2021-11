Pokémon: in questo cosplay Jessie e il suo Arbok sono pronti a portavi guai molto grossi

Jessie è stata uno dei primi personaggi inseriti nell'anime di Pokémon ma anche uno dei personaggi più longevi. Mentre Ash Ketchum e il suo Pikachu hanno cambiato continuamente accompagnatori durante i viaggi nelle varie regioni, il gruppetto di antagonisti del Team Rocket è rimasto pressoché lo stesso, salvo qualche aggiunta di pokémon al team.

La crescita di Ash è indissolubilmente legata a questo gruppo di criminali di cui Jessie fa parte. La ragazza diventò una criminale molto prima dell'inizio della storia, già raccontati nell'anime di Pokémon, e ormai è sicura di seguire su questa strada nonostante in alcuni frangenti abbia dimostrato di poter intraprendere anche altre vie. Vista la sua longevità, Jessie è uno dei personaggi femminili più amati di Pokémon.

Per questo in rete sono nate molte fan art, soprattutto con Jessie con i capelli sciolti invece che raccolti nell'iconica coda fucsia. Una di queste ha ispirato la cosplayer coreana Atlas che ha colpito i suoi fan alla velocità della luce. Il cosplay di Jessie qui presente con tanto di Arbok vede la ragazza con la classica divisa bianca del team Rocket ed è pronta per provare a rubare qualche altro pokémon ad allenatori ignari.