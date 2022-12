Pokémon: questo cosplay di Jessie del Team Rocket vi catturerà con le sue pokéball

Il mondo di Pokémon è, all'apparenza, molto pacifico. Soltanto queste creature tascabili, catturabili grazie alle sfere poké, sembrano combattere a suon di attacchi fisici ed elementali di ogni tipo. Eppure ci sono personaggi dagli scopi biechi che non si fanno scrupolo nel rapire sia umani che pokémon, indiscriminatamente.

Invece di competere alla Lega Pokémon con la propria capacità e le proprie forze, i ladri del Team Rocket puntano a rapire i pokémon altrui, scegliendo soltanto i più forti. C'è un duo di questo gruppetto oramai ben solido dell'anime che non si può mai dimenticare quante volte abbia tentato di catturare il Pikachu di Ash Ketchum. Il terzetto che fu introdotto nei primi episodi e che la serie ha reso ormai protagonista insieme al giovane allenatore di Biancavilla è infatti inossidabile e sempre attento alle mosse nemiche.

A presiedere il ruolo di figura femminile del gruppo c'è Jessie, un'allenatrice dai lunghissimi capelli viola e che si è unita al Team Rocket da tempo immemore. Sono sempre stati vari i pokémon che ha avuto con sé, ricordando i primi Ekans e Arbok, Wobbuffet e tanti altri che si sono susseguiti nel tempo. In questo cosplay di Jessie del Team Rocket non si sa quale pokémon stia per sfoderare.

L'interpretazione sembra di alta qualità, anche con i capelli più sciolti del solito, ma rimane comunque fedele la proposta con la divisa bianca del Team Rocket. L'allenatrice sembra tranquilla con quella pokéball tra le mani, ma di certo vorrà sconfiggervi per poi appropriarsi delle vostre creature, glielo lascerete fare?