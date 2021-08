Pokémon: un cosplay di Jessie del Team Rocket vi colpirà alla velocità della luce

I personaggi apparsi nell'anime di Pokémon sono stati tantissimi. Dopotutto Ash Ketchum è in viaggio in giro per il mondo da decenni e ha incontrato persone e creature tascabili provenienti da molti posti diversi. Ma la realtà è che sono davvero pochi i personaggi ricorrenti, alcuni dei quali vengono anche sostituiti nel corso del tempo.

Oltre il protagonista Ash Ketchum e il suo inseparabile Pikachu, sono i ragazzi del Team Rocket ad apparire nella serie e subirne di tutti i colori, volenti o nolenti. Il terzetto formato da Jessie, James e Meowth ha subito spesso sconfitte e infatti ai fan non è piaciuto come è stato trattato il gruppo in Pokémon: Esplorazioni.

Tornando ai personaggi, la più volubile del gruppo è Jessie, allenatrice che in Italia ha la voce di Emanuela Pacotto. Il suo tratto distintivo sono indubbiamente i lunghissimi capelli fucsia che mantiene sempre allo stesso modo fin dalla prima stagione. La figura della ragazza è stata presa a modello da Misaki Sai, cosplayer russa che negli scorsi giorni ha caricato su Instagram alcune foto con un cosplay di Jessie che vi catturerà.

Le foto in basso riprendono il personaggio del Team Rocket con la divisa bianca e i lunghi capelli fucsia che cadono sulla spalla.