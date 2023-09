Pokémon: un cosplay di Jessie dal Team Rocket di una cosplayer italiana

Con oltre 20 anni di trasmissione, l'anime di Pokémon ha presentato moltissimi personaggi. La maggior parte di essi compare soltanto per pochi episodi, tra capipalestra che Ash deve battere, contendenti di ogni tipo, aiutanti ed esperti del mondo pokémon che scompaiono dopo una manciata di episodi. Ma non mancano i membri fissi del cast.

Tra questi, c'è sicuramente Ash Ketchum, o meglio c'era, visto che il protagonista ha abbandonato Pokémon dopo una lunga permanenza, lasciando spazio a due nuovi giovani alle prime armi con le creaturine tascabili. In Pokémon però sono apparsi anche altri personaggi importanti come i tanti compagni di viaggio del ragazzo e dei nemici che ogni tanto si presentavano per provare a catturare Pikachu: il Team Rocket.

Questo terzetto che faceva parte di una delle organizzazioni criminali più grosse di Kanto e Johto è diventato uno dei pilastri della serie, in particolar modo per il suo motto d'ingresso e per quello dell'uscita di scena sempre contornata da un'esplosione e da un volo siderale. In questo gruppo c'è Jessie, una ragazza dai capelli lunghi e viola, un rossetto che spicca e una divisa bianca con la R rossa del gruppo criminale stampata sopra.

Ha combattuto spesso nel corso della storia con Ash e con altri allenatori, avvalendosi di tanti pokémon, tutti catturati. Questo cosplay di Jessie del Team Rocket realizzato dall'italiana Kiaraberry incarna alla perfezione il personaggio, includendo nella foto anche un'atmosfera molto più violacea con tanto di luci al neon. La affrontereste in battaglia?