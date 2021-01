Pokémon: il cosplay di Jessie del Team Rocket è pronto a catturarvi

Il mondo di Pokémon è in costante evoluzione, lanciandoci in varie regioni e a catturare creaturine tascabili sempre diverse. L'anime però si fonda su alcuni punti saldi, come il protagonista Ash Ketchum, la sua fida spalla Pikachu e un gruppetto di criminali senza arte né parte che tenta in ogni modo di mettergli i bastoni tra le ruote.

E anche in Pokémon: Esplorazioni non può mancare il Team Rocket, composto dai soliti Jessie, James e Meowth. I fan ormai sono legati a questa piccola frangia del gigantesco gruppo di criminali del mondo Pokémon, e non a caso Jessie ha ricevuto anche statuette create dai fan. Ma non è l'unica cosa che gli appassionati di questo gigantesco universo le regalano.

Infatti Jessie è spesso protagonista di cosplay, realizzato in vari modi dalle fan. Stavolta vi proponiamo la versione realizzata dalla modella tedesca Nana Kurunoma che ha ottenuto un discreto seguito come potete vedere dalle foto in basso. Evitando di riprodurre i capelli rossi e lunghi come nell'anime con l'acconciatura caricaturale, la cosplayer ha deciso di optare per dei capelli rossi lunghi e che scendono normalmente intorno al viso e dietro le spalle. Il resto ricalca invece la classica divisa bianca del Team Rocket, e non poteva di certo mancare una pokéball tra le sue mani.

Siete pronti a farvi catturare da questa Jessie?