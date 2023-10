Pokémon: un cosplay di Misty come agli albori nella foto di un'italiana

Conosciuto in Giappone con il nome di Satoshi, Ash Ketchum è un ragazzino che parte dalla cittadina di Biancavilla, nelle profondità della regione del Kanto, per imbarcarsi in un'avventura infinita e ardua, specie per un ragazzino di dieci anni. È così che oltre 20 anni fa iniziò l'anime di Pokémon, con un ragazzo che si attorniò di diversi amici.

Avendo viaggiato per tante regioni, Ash ha sempre trovato supporto di qualcuno della zona, o comunque aveva al proprio fianco persone affidabili. Quali sono stati i cinque migliori compagni di viaggio di Ash Ketchum nel corso dell'anime di Pokémon? Tra questi nomi è impossibile non fare quello di Misty, allenatrice di pokémon d'acqua e supervisore della palestra di Celestopoli, lasciata inizialmente in gestione dalle tre sorelle giramondo, le vere capopalestra.

Insieme ad Ash fin dagli albori dell'anime di Pokémon, la ragazza si distingue per il suo look che, nel corso degli anni, cambia davvero di rado. Il suo aspetto con maglietta gialla, bretelle e pantaloncino di jeans corto resta infatti iconico, immutato nelle prime stagioni della serie, fino al suo abbandono in occasione della fine della Lega Pokémon di Johto.

Rimane sicuramente tra le protagoniste più apprezzate di Pokémon ed ecco quindi un cosplay di Misty come la immaginate, con il suo outfit standard, creato dall'italiana Nymphahri. Una versione davvero fedele a quella vista nell'anime, e che ha anche delle pokéball a portata di mano per catturare nuove creature. Secondo voi, Misty è stata la miglior compagna femminile di Ash nella serie?