Pokémon: il cosplay di Misty di Crypticjinx infiammerà le vostre catture

L'anime di Pokémon ha ormai messo da parte da tempo immemore Misty, una delle prime allenatrici incontrate da Ash Ketchum nel suo lungo viaggio in giro per il mondo. La ragazza dai capelli arancioni, a causa di un bizzarro incidente con la bici e il Pikachu di Ash, ha iniziato a seguire il ragazzo per le prime due regioni, Kanto e Johto.

Da lì in poi, Misty è apparsa col contagocce, e lo stesso destino toccò poi a Brock. Insieme all'altro capopalestra, Misty appare infatti in un paio di episodi per serie, mostrando quanto è cresciuta nel mentre insieme ai suoi pokémon. Ma i fan dell'anime non la dimenticano di certo.

A dimostrarlo è il cosplay di Crypticjinx, realizzato negli scorsi giorni. Questo cosplay di Misty che potete vedere nella foto in basso si basa sul vestito più classico della ragazza, composto da un top giallo, pantaloncino e bretelle arancioni, mentre i capelli sono corti e in parte raccolti in un codino laterale. Oltre il Togepi sotto forma di peluche che si può vedere in basso, la cosplayer ha reso Misty molto più sensuale del solito.

L'anime di Pokémon è tornato dalla pausa e potrebbe svelare a breve e ufficialmente il tanto vociferato nuovo compagno di Ash.