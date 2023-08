Pokémon: un cosplay di Misty italiana in riva al mare

Ash Ketchum ha viaggiato per tante regioni, prima di dire addio all'anime di Pokémon. Ovviamente non ha mai viaggiato da solo: in compagnia del suo Pikachu e delle altre creature catturate sì, ma anche con compagni umani. Ce ne sono molti amati: Vera, Brock (uno dei più longevi), Serena, ma soprattutto l'allenatrice di pokémon d'acqua Misty.

Misty è stata la prima figura che Ash ha incontrato nel suo viaggio. La ragazza era nei boschi con la sua bici quando il protagonista dell'anime, proprio nel primissimo episodio, le ha preso il mezzo per poter portare il suo Pikachu in ospedale il prima possibile. Se inizialmente la ragazza ha seguito Ash soltanto per poter riavere indietro la bici, i due poi sono diventati compagni inseparabili, nonostante un po' di rivalità e alcune sfide in svariati frangenti.

Sempre in compagnia di pokémon d'acqua, tra Staryu, Starmie, Psyduck e tanti altri, Misty è l'attuale capopalestra di Celestopoli, ruolo ricoperto da quando le tre sorelle maggiori hanno lasciato la palestra alla fine della saga di Johto. Ed è da allora che Misty scompare praticamente dall'anime, apparendo soltanto in brevi frangenti con alcuni episodi speciali di Pokémon. Ciononostante, vista la sua longevità nella serie ed essendo stata la prima compagna di viaggio femminile di Ash per ben due regioni - Kanto e Johto - Misty rimane un personaggio amatissimo.

Ed è per questo che ci sono tante cosplayer che si calano nel personaggio, come l'italiana Nymphahri. Visto il clima estivo, è tempo di un cosplay di Misty in riva al mare, luogo perfetto per acchiappare nuovi pokémon d'acqua. Sempre con il suo top giallo, le bretelle rosse e il pantaloncino di jeans corto, si gode l'estate e cerca nuove creature da allenare.

C'è anche un cosplay di Misty con Togepi, uno dei suoi pochissimi pokémon non di tipo acqua.