Pokémon: un cosplay di Misty dalla prima serie per salutare il vecchio corso

L'anime di Pokémon sta per fare un cambio radicale, a dir poco epocale, dopo ben venticinque anni di messa in onda continua e che ha visto alla guida un duo ultra riconoscibile. Però oramai è il tempo di dire addio ad Ash e Pikachu, i due eroi che sono stati protagonisti per tutto questo tempo, dalla partenza da Kanto fino a oggi.

La vittoria alla Lega Pokémon di Galar contro un Dandel in grande forma ha sancito un passo in avanti netto nella carriera di Ash Ketchum, che adesso non può più essere paragonato a un novellino e per questo sarebbe molto più difficile portare avanti con lui una serie inedita di Pokémon. E così arriveranno due nuovi protagonisti nei prossimi mesi. Ma questo, naturalmente, non è stato il primo addio che i fan della serie hanno dovuto dare.

Tutti si ricorderanno infatti dei primi protagonisti di Pokémon, tra i quali c'era anche Misty, sostituta capopalestra di Celestopoli che poi è diventata di ruolo a causa dell'abbandono delle tre sorelle. Misty lasciò Ash a scoprire il mondo da solo dopo la Lega Pokémon di Johto, e così il primo gruppo si sfaldò in quel momento. Per ricordare la genesi di queste avventure che ormai hanno avuto luogo venti anni fa nella serie originale, ecco un cosplay di Misty creato da Ashen Reina. In questo post con un video, la cosplayer si mette in posa con il top giallo e le bretelle rosse, che risaltano insieme ai capelli rossicci portati legati in una coda a lato, e poi un jeans molto corto dell'allenatrice di pokémon d'acqua.