Pokémon: un cosplay di Misty e il suo Togepi vi ricorderanno l'inizio dell'anime

Kanto, una regione del Giappone di Pokémon che è stata ambientazione principale delle prime stagioni dell'anime, ma anche della prima generazione di videogiochi. Qui, nacque un giovane Ash Ketchum, un allenatore in erba che desiderava diventare un maestro di Pokémon. La sua partenza con un Pikachu irruento sancì l'inizio di un grande viaggio.

Per diventare l'allenatore più forte è necessario affrontare i più forti, e il primo passo sono certamente i capipalestra. Personaggi bravi nell'utilizzo di pokémon specialmente di un certo tipo, si trovano nelle città principali ed è necessario affrontarli per ottenere le medaglie. Il primo capopalestra incontrato da Ash nell'anime ma anche dai giocatori nei videogiochi è Misty, allenatrice di pokémon d'acqua.

Misty, conosciuta anche come Kasumi nella versione giapponese, è un personaggio iconico della serie Pokémon essendo stata uno dei primi compagni di viaggio di Ash Ketchum e quindi presenza costante dal 1997 fino al suo addio, avvenuto alla fine della sfida per la Lega Pokémon di Johto. È possibile però trovarla sempre a Celestopoli, città in cui risiede la sua palestra di pokémon d'acqua, ereditata dalle tre sorelle che sono sempre in giro per il mondo.

Eppure il suo pokémon più famoso non è d'acqua. Ecco un cosplay di Misty con il suo Togepi: entrambi all'inizio del viaggio, quando Togepi non era ancora evoluto e Misty era ancora una compagna di viaggio di Ash, ricordano ai fan i bei vecchi tempi della serie. Ora non c'è più Ash né la capopalestra d'acqua, al loro posto ci sono Liko e Roy che debutteranno in Italia con Pokémon: Orizzonti.